«Слабое звено»: кто из министров первым покинет правительство Германии

Telegram-канал «Немецкий Орел» рассказывает о грядущих перестановка в правительстве ФРГ.
Федеральное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, сформированное так называемой «светофорной коалицией» (партии СПГ, СвДП и «Союз-90/Зеленые»), приступило к работе в декабре 2021 года. На тот момент кабинет Шольца имел рейтинг одобрения 46%.
Однако к январю 2023 года 64% опрошенных немцев недовольны действиями своего правительства. Причины — рост цен на коммунальные услуги, кризис в сфере безопасности в Восточной Европе, неспособность властей справиться с ростом инфляции и надвигающейся рецессией. И еще большее раздражение простых граждан вызывают необдуманные шаги, высказывания и поступки отдельных министров, которые тянут рейтинг канцлера Олафа Шольца вниз. Не пришло ли время канцлеру избавиться от них?
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает об основных кандидатах на вылет из правительства Германии, а также о том, кем их можно заменить.
Самый непопулярный министр
Главный кандидат на вылет из правительства Германии — министр обороны Кристина Ламбрехт. К январю 2023 года работу главы военного ведомства положительно оценивали всего 13% опрошенных.
Первые полгода работы на посту стали для Ламбрехт провалом. Во второй половине 2022 года ситуация кардинально не поменялась. Стоит отметить, что политик вообще не хотела занимать пост главы военного ведомства и, по задумке Шольца, должна была просто «пересидеть» год, чтобы потом занять кресло министра внутренних дел. Однако неожиданно для себя самой и для главы правительства она стала самым обсуждаемым политиком Германии в связи с ситуацией на Украине. Профнепригодный министр теперь должна грамотно распределить выделенные 100 млрд евро, которые направлены на перевооружение и модернизацию бундесвера и искать «по заначкам» исправную технику для Украины, которая у самих немцев в дефиците.
Из последних скандалов вокруг Ламбрехт можно вспомнить внезапную нехватку боеприпасов различных калибров, которых бундесверу хватит лишь на несколько дней крупномасштабных боевых действий. Глава ведомства решила написать письмо своему коллеге по коалиции и министру финансов Кристиану Линднеру с требованием «немедленно выделить средства на закупку боеприпасов».
Линднеру явно не понравился тон министра обороны и в деньгах на снаряды было отказано. Более того, в ответном письме было указано, что в ходе слушаний по вопросам бюджета бундесвера на 2023 год министр обороны не отмечала проблем с закупкой боеприпасов. Стоит признать, что ответственность за плачевное нынешнее состояние немецкой армии не полностью лежит на Кристине Ламбрехт, а являются «заслугой» ее предшественников: Урсулы фон дер Ляйен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Красной тряпкой» для критиков Кристины Ламбрехт стало видео, которое министр опубликовала в личном аккаунте в одной из социальных сетей. В нем министр обороны подводила итоги 2022 года, рассказывая и про боевые действия на Украине на фоне разрывающихся салютов и фейерверков.
Оппозиционный блок партий ХДС/ХСС, которые требуют уволить министра обороны, сразу воспользовался моментом: депутат бундестага от ХДС Серап Гюлер выразила уверенность, что подобное обращение Ламбрехт является поводом для канцлера Германии Олафа Шольца снять министра с должности.
«Каждая следующая минута, в течение которой Олаф Шольц не уволил Ламбрехт, наносит еще больший урон репутации нашей страны», — подчеркнула Гюлер.
Депутат ХДС Маттиас Хауер написал, что хуже этого выступления Ламбрехт был только год ее пребывания в должности.
Но что удерживает канцлера Шольца от отставки Ламбрехт? На этот вопрос имеются три варианта ответа. Во-первых, глава немецкого правительства не любит признавать свои ошибки, а действующий министр обороны — это полностью его личный кадровый провал.
Во-вторых, немецкие политологи подозревают, что Шольцу нужен свой человек на этой должности, чтобы контролировать потоки военной помощи Украине без лишней огласки.
Третья причина — Олаф Шольц никогда за свою долгую политическую карьеру не увольнял членов своей команды, даже в качестве бургомистра Гамбурга.
Во многом судьба Ламбрехт зависит от министра внутренних дел Нэнси Фезер, которая 3 февраля планирует объявить о своем решении баллотироваться в качестве главного кандидата от СДПГ на выборах в федеральной земле Гессен в октябре 2023 года. Вероятно, что на место Фезер встанет Ламбрехт. В свою очередь на должность Ламбрехт будет назначен политик от партии СДПГ, дабы не терять важный министерский портфель.
К числу возможных кандидатов на пост министра обороны относятся председатель СДПГ Ларс Клингбайль. Его преимуществом является понимание процессов в оборонной сфере, так как он является действующим членом комитета бундестага по обороне. Однако в то же время Клингбайль всего год находится у руля партии и не сможет эффективно совмещать две должности.
Также рассматривается и возможность назначения статс-секретаря министерства обороны Сьемте Меллер. Против ее кандидатуры выступают члены партии из-за ее неопытности. Кроме того, в мае она попала в скандал, заявив, что в НАТО «действует неформальная договоренность — не отправлять Украине западные танки».
Наиболее простым решением было бы выбрать действующего уполномоченного бундестага по вопросам обороны Еву Хегль, которая сама изъявляет желание возглавить министерство.
Министр, который хочет стать премьер-министром
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер никогда не скрывала своих политических амбиций. Кандидатуру главы немецкого МВД с большой долей вероятности утвердит руководство СДПГ в качестве лидера партийного списка на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Гессен, откуда Фезер родом. Но сможет ли она исполнять свои обязанности во время предвыборной кампании? Политик сама заявляла, что хотела бы сохранить за собой министерский портфель. Ее расчет заключается в том, что в случае поражения на земельных выборах, она останется главой МВД как будто ничего не произошло.
А попытка усидеть на двух стульях редко увенчивается успехом. Оппозиция будет давить именно на это, ведь Фезер не сможет полноценно провести предвыборные мероприятия в Гессене, и вряд ли останется в земельном парламенте в статусе оппозиционной силы.
В современной немецкой политической истории уже был похожий случай: в 2012 году федеральный министр окружающей среды Норберт Реттген баллотировался от ХДС первым номером партийного списка на выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Проиграв выборы, он лишился и своего министерского кресла по решению тогдашнего канцлера Ангелы Меркель.
Однако в случае Фезер Шольц благосклонно относится к ее решению, понимая, что в случае победы на выборах позиции СДПГ серьезно окрепнут на фоне общенационального падения рейтингов.
Спустя год после формирования правительства Олафу Шольцу нужно искать новых кандидатов на одни из самых важных должностей в кабинете министров, сохранив при этом заявленный им гендерный баланс. Очевидно, что министр обороны Ламбрехт полностью провалила работу, что серьезно бьет по рейтингу самого канцлера. В свою очередь министерство внутренних дел также на виду у общественности после раскрытой подготовки госпереворота и высокой протестной активностью на востоке Германии.
С большой долей вероятности перестановки в кабинете министров будут запущены с решением главы МВД Нэнси Фезер о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Гессене. Но займет ли ее место Кристина Ламбрехт — остается большим вопросом.