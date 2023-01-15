«Слабое звено»: кто из министров первым покинет правительство Германии

Первые полгода работы на посту стали для Ламбрехт провалом. Во второй половине 2022 года ситуация кардинально не поменялась. Стоит отметить, что политик вообще не хотела занимать пост главы военного ведомства и, по задумке Шольца, должна была просто «пересидеть» год, чтобы потом занять кресло министра внутренних дел. Однако неожиданно для себя самой и для главы правительства она стала самым обсуждаемым политиком Германии в связи с ситуацией на Украине. Профнепригодный министр теперь должна грамотно распределить выделенные 100 млрд евро, которые направлены на перевооружение и модернизацию бундесвера и искать «по заначкам» исправную технику для Украины, которая у самих немцев в дефиците.