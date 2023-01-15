Любопытная рысь зашла погреться в подъезд жилого дома на Камчатке

Дикий хищник зашел погреться в подъезд жилого дома на Камчатке, а жители засняли любопытную рысь на камеру.
Животное также запечатлели камеры видеонаблюдения, когда рысь гуляла по территории Паланского колледжа. После этого по сугробу хищница забралась на крышу здания. Зверь мог выйти в населенный пункт на поиски пищи, либо просто для исследования территории, рассказал начальник управления госохотнадзора Минприроды Камчатского края Владимир Гордиенко.
Жители предположили, что в подъезд рысь забрела, чтобы погреться. Граждан призвали к осторожности и рекомендовали при обнаружении хищника в черте населенного пункта оставаться на безопасном расстоянии, а также сообщить о случившемся в экстренные службы.