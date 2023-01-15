Info Sapiens: украинцы связали вступление Киева в ЕС со спецоперацией России

Украинцы считают, что Киеву пошли на уступки в вопросе присоединения к Евросоюзу из-за спецоперации России. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования агентства Info Sapiens.
Согласно полученным данным, 29% украинских респондентов считают, что Украине пошли навстречу из-за боевых действий и проведенных реформ. Еще 26% связали возможное вступление Киева в ЕС со спецоперацией России. Только 10,5% граждан считают, что все это связано исключительно с реформами.
По словам экспертов, наиболее подходящим ответом было бы то, что Украина просто подала заявку и ее одобрили.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в феврале посетит Киев и обсудит вступление Украины в Евросоюз.