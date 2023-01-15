На борту разбившегося в Непале самолета находились 15 иностранцев

В Непале при взлете разбился пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines. По данным издания Online Khabar, в салоне находились 15 иностранных пассажиров и 53 гражданина Непала. Кроме того, там были четыре члена экиипажа.
Среди жертв есть россияне, индийцы и корейцы. Отметим, что в числе погибших оказались трое детей грудного возраста.
Самолет сразу после падения загорелся. Никому из людей выжить не удалось. Власти временно закрыли аэропорт Покхара. Очевидцы рассказали, что перед катастрофой воздушное судно потеряло скорость и стало заваливаться на крыло.