В Народной милиции ДНР предупредили о последствиях поставок ВСУ зенитных ракет Sea Sparrow

Адаптация этого вооружения к носителям сухопутного базирования сложна и едва ли окажется эффективной. Ракеты Sea Sparrow применялись еще во Вьетнаме, то есть около полувека назад, и уже тогда показали свою низкую надежность при попытке поразить маневренные цели, отметили собеседники ТАСС.