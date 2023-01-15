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В Народной милиции ДНР предупредили о последствиях поставок ВСУ зенитных ракет Sea Sparrow

Армия
В Народной милиции ДНР предупредили о последствиях поставок ВСУ зенитных ракет Sea Sparrow

Киевский режим напрасно возлагает надежды на усиление эффективности своей ПВО за счет получения зенитных ракет Sea Sparrow, предупредили в Народной милиции ДНР.

Появление у ВСУ ракет Sea Sparrow британского производства неизбежно приведет к новым ударам украинских горе-зенитчиков по собственным зданиям, сообщили в НМ Донецкой Народной Республики журналистам ТАСС.

Адаптация этого вооружения к носителям сухопутного базирования сложна и едва ли окажется эффективной. Ракеты Sea Sparrow применялись еще во Вьетнаме, то есть около полувека назад, и уже тогда показали свою низкую надежность при попытке поразить маневренные цели, отметили собеседники ТАСС.
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