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Немецкий профессор Вернер: Германия лишилась права голоса в Европе

Политика
Немецкий профессор Вернер: Германия лишилась права голоса в Европе

Германия фактически лишилась права голоса при решении проблем Европы. К такому неутешительному для Берлина выводу пришел немецкий профессор геополитики Ричард Вернер.

По словам эксперта, европейцы собственноручно навязали себе запреты на импорт, а вину за это пытаются переложить на Россию. Это является одной из основных причин спада экономики Германии.

«Собственного голоса у нашей страны, к сожалению, нет», — посетовал Вернер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее признал тот факт, что антироссийские санкции несут издержки для ФРГ. По его словам, на положение Берлина также влияет украинский кризис.
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