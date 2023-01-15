Немецкий профессор Вернер: Германия лишилась права голоса в Европе

Германия фактически лишилась права голоса при решении проблем Европы. К такому неутешительному для Берлина выводу пришел немецкий профессор геополитики Ричард Вернер.
По словам эксперта, европейцы собственноручно навязали себе запреты на импорт, а вину за это пытаются переложить на Россию. Это является одной из основных причин спада экономики Германии.
«Собственного голоса у нашей страны, к сожалению, нет», — посетовал Вернер.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее признал тот факт, что антироссийские санкции несут издержки для ФРГ. По его словам, на положение Берлина также влияет украинский кризис.