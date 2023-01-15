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Отец российской актрисы Евгении Лозы ушел из жизни в 69 лет

Общество
Отец российской актрисы Евгении Лозы ушел из жизни в 69 лет

Отец российской актрисы Евгении Лозы скончался в возрасте 69 лет. Федор Лоза умер в своей квартире на Нежинской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Артистка очень любила отца, с которым у нее сложились теплые и доверительные отношение. Лоза во время поздравительной речи в честь 65-летия благодарила его за свой стойкий характер.

Федор Лоза родом из Антрацита, где работал инженером-строителем. Позже семья переехала в Москву. Младшая дочь Евгения получила профессию актрисы после обучения в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Со временем ей стали поступать предложения сниматься в кино и сериалах.
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