Отец российской актрисы Евгении Лозы ушел из жизни в 69 лет

Федор Лоза родом из Антрацита, где работал инженером-строителем. Позже семья переехала в Москву. Младшая дочь Евгения получила профессию актрисы после обучения в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Со временем ей стали поступать предложения сниматься в кино и сериалах.