Отец российской актрисы Евгении Лозы ушел из жизни в 69 лет

Отец российской актрисы Евгении Лозы скончался в возрасте 69 лет. Федор Лоза умер в своей квартире на Нежинской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Артистка очень любила отца, с которым у нее сложились теплые и доверительные отношение. Лоза во время поздравительной речи в честь 65-летия благодарила его за свой стойкий характер.
Федор Лоза родом из Антрацита, где работал инженером-строителем. Позже семья переехала в Москву. Младшая дочь Евгения получила профессию актрисы после обучения в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Со временем ей стали поступать предложения сниматься в кино и сериалах.