Anna Asti и Ольга Серябкина продемонстрировали фигуру в одинаковых нарядах

Певицы Anna Asti и Ольга Серябкина в разное время примеряли одинаковые кружевные наряды. Они продемонстрировали фигуры в обтягивающих бежевых костюмах.
Anna Asti выбрала соответствующий наряд для прошлогодней фотосессии. Певица выглядела сексуально, а собранные в пучок волосы и элегантные серьги делали образ более женственным и сдержанным. Поклонники отметили, что исполнительница стала лучше выглядеть после того, как начала сольную карьеру.
Серябкина также примерила провокационный костюм в прошлом году. Для артистки выход в свет был важным, ведь она родила первенца от бизнесмена Георгия Начкебии и спешила продемонстрировать стройную фигуру всего через несколько месяцев после родов.
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