Роман Костомаров не сдержал слезы в финале шоу «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров всплакнул в эфире шоу «Ледниковый период». Фигурист не смог сдержать слез в финальном выпуке сезона.
Съемки «Ледникового периода» завершились в конце прошлого года, то есть задолго до того, как Костомаров попал в больницу. В финале шоу спортсмен и его партнерша, актриса Валерия Ланская, представили трогательный и нежный номер.
Пара выступила без единой помарки. Благодаря этому Костомаров и Ланская заслужили похвалу от тренера Татьяны Тарасовой.
«Как вы это делаете? Я не знаю! Это художественная целостность какая-то», — восхитилась строгая судья проекта.
Фигурист эмоционально отреагировал на положительный отзыв о номере. Слушая Тарасову, он всплакнул от счастья.
Финал «Ледникового периода» показали 14 января, но не во всех регионах. Так, выпуск сняли с эфира в местах, где живут по московскому времени. Причиной этого решения стала смерть актрисы Инны Чуриковой. По данным СМИ, показ финала перенесли на 21 января.
Напомним, Роман Костомаров лежит в больнице с пневмонией. Журналисты писали, что фигуриста, находящегося в тяжелом состоянии, подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.