Роман Костомаров не сдержал слезы в финале шоу «Ледниковый период»

Финал «Ледникового периода» показали 14 января, но не во всех регионах. Так, выпуск сняли с эфира в местах, где живут по московскому времени. Причиной этого решения стала смерть актрисы Инны Чуриковой. По данным СМИ, показ финала перенесли на 21 января.