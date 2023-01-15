Молдавия призналась в отсутствии данных о происхождении закупаемого у Европы газа

Молдавия не в курсе, чей именно газ она закупает в Европе на выделенные республике кредитные средства, признал глава компании Energocom Виктор Бынзарь.
Вице-премьер Андрей Спыну в декабре объявил о впервые достигнутом полном отказе от закупок газа из России. Поставщиком стал Energocom, причем о происхождении топлива, которое он предоставляет Кишиневу, информации нет. Однако известно, что оператор имеет мощности для хранения энергоресурса на территории Румынии и Украины.
Бынзарь пояснил, что при покупке газа в точке между Словакией и Украиной, нельзя определить, где он был добыт. Более того, это может быть смесь из многих стран. Невозможно точно сказать, что данное сырье на 100% российское, европейское или американское. Главное, по его словам, что оно закупается на европейских рынках, а не у Москвы.