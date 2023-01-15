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Саперы уничтожили землянку с противотанковыми ракетами в Запорожской области

Происшествия
Саперы уничтожили землянку с противотанковыми ракетами в Запорожской области

В Запорожской области саперы уничтожили тайник с ракетами, который оборудовали украинские нацисты. Злоумышленники спрятали оружие в землянке на территории Токмакского района.

В региональном ГУ МВД рассказали, что правоохранители получили оперативную информацию, благодаря которой в селе Долина удалось найти землянку. Ее соорудили в лесном массиве. Внутри лежали пять противотанковых управляемых ракет. Такие снаряды используют именно украинские военные. Схрон вместе с землянкой был подорван на месте.
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