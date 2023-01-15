События в авиации за 8–14 января: Канада купит 88 истребителей, «Победа» изменит нормы ручной клади

Предварительно установлено, что 9 января 2023 года около 14 часов по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту «Маган — Магадан», после взлета из аэропорта в Республике Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие. После этого были повреждены правое и центральное крепление, и часть багажа вылетела из самолета.