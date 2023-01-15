События в авиации за 8–14 января: Канада купит 88 истребителей, «Победа» изменит нормы ручной клади

Дайджест новостей авиации за период с 8 по 14 января 2023 года.
Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
Канада подписала контракт на закупку истребителей F-35A
Правительство Канады объявило о закупке американских самолетов F-35 Lightning II. Контракт заключен по итогам проведенного открытого тендера в рамках проекта Future Fighter Capability Project.
Соглашение подписано с правительством США и компаниями Lockheed Martin и Pratt & Whitney. Оно предусматривает поставку командованию ВВС Канады 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных в соответствии с их требованиями, а также сопутствующую поддержку и обучение.
Несмотря на то, что процедура приобретения авиационной техники началась еще в 2017 году, в качестве причин закупки традиционно названы защита «мирового порядка, основанного на правилах», а также «агрессивные» действия России и Китая.
Стоимость проекта составляет 14,2 млрд долларов. Помимо закупки самих самолетов, эта сумма пойдет на создание инфраструктуры на авиабазах Баготвилль (пров. Квебек) и Колд-Лейк (пров. Альберта), обслуживание, вооружение и другие сопутствующие расходы.
Как планируется, первые четыре F-35 будут поставлены канадским ВВС в 2026 году, еще по шесть единиц в 2026 и 2027 годах, а полностью самолеты будут готовы к боевому применению и заменят CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.
По заявлению руководства Lockheed Martin, поставка этих истребителей укрепит боевой потенциал Канады и позволит ей выполнять свои обязательства перед НАТО, Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и другими союзниками.
Учения Veer Guardian 2023
Делегация Военно-воздушных сил Индии в составе четырех истребителей Су-30 МКИ из 220-й эскадрильи «Пустынные тигры» и двух транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III прибыли на авиабазу ВВС cил cамообороны Японии. Они участвуют в совместных учениях Veer Guardian 2023, которые проходят вплоть до 26 января 2023 года.
В рамках данного мероприятия отрабатываются различные боевые задания между Военно-воздушными силами Индии и Японии.
Так, они включают в себя выполнение воздушных боевых задач в сложных условиях, что позволяет летчикам обменяться опытом. Кроме того, эксперты с обеих сторон проводят обсуждения, делятся информацией и навыками по различным аспектам.
ВКС РФ в ходе СВО начали применять Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская армейская авиация начала использовать в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305».
Данная винтокрылая техника наносит удары по украинской бронетехнике и объектам, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами, которые ранее применялись только с Ми-28НМ.
Ка-52М разработан по итогам использования базовой версии Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака» (с дальностью полета 4–6 км), «Вихрь» (8 км), «Вихрь-М» (10 км) и «Изделие 305» (более 14 км).
Новая ракета «305» была впервые представлена на выставке «Армия-2021». Она разработана Конструкторским бюро машиностроения (КБМ) и предназначена для ударов по одиночным и групповым неподвижным и движущимся целям в любое время суток. Боеприпас имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 кг и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 км.
F-35 новой модификации совершил первый полет
В США на авиабазе Эдвардс 11 января совершил первый полет истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, оснащенный новой конфигурацией бортового оборудования Technology Refresh 3 (TR-3).
Им стал один из прототипов F-35A — борт AF-7, входящий в состав 461-й испытательной эскадрильи Военно-воздушных сил США.
TR-3 включает в себя установку нового центрального процессора, блоков памяти, обновленного оборудования кабины и системы управления оружием, а также улучшенное ПО.
Конфигурация должна стать окончательным вариантом комплектации самолетов F-35 Block 4 и обеспечить переход к установке новой бортовой РЛС AN/APG-85.
Гражданская авиация
«Победа» проиграла в суде и изменит нормы габаритов ручной клади
Авиакомпания «Победа» не смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства. Ведомство выявило, что перевозчик уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза легкого багажа, и обязало ее устранить нарушения.
«Победа» оспорила данное предписание в суде. Спор прошел несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный Суд РФ.
Власти ОАЭ представили план самого большого аэропорта
Объединенные Арабские Эмираты планируют построить самый большой аэропорт в мире за счет расширения текущей авиагавани Аль-Мактум, известной как Dubai World Central. Подробное описание проекта с рендерами и графикой было опубликовано на сайте правительства ОАЭ.
План эмиратских властей предусматривает строительство пяти параллельных взлетно-посадочных полос, что позволит единовременно осуществлять до четырех заходов на посадку. Пятая выделенная ВПП будет построена специально для самых больших авиалайнеров Airbus A380.
По прогнозам, аэропорт будет обслуживать от 160 до 260 миллионов пассажиров в год.
Завершить работы по расширению планируется к 2027-му. При этом подчеркивается, что новый объект создается не для замены существующего Международного аэропорта Дубая. Вместо этого воздушные гавани дополнят друг друга и будут связаны высокоскоростной железной дорогой.
У Ан-26 произошла разгерметизация
У самолета авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация грузового отсека во время полета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.
Предварительно установлено, что 9 января 2023 года около 14 часов по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту «Маган — Магадан», после взлета из аэропорта в Республике Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие. После этого были повреждены правое и центральное крепление, и часть багажа вылетела из самолета.
Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию обстоятельств и причин авиационного инцидента. По первоначальному донесению, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал потерю герметичности воздушного судна и решил вернуться в аэропорт вылета. Одновременно были приняты меры для исключения нанесения ущерба жизни и здоровью пассажирам.
Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил людей.
Планер SSJ-NEW готов к испытаниям
Планер импортозамещенного «Суперджета» прибыл в Новосибирск для прохождения испытаний, которые будут выполняться в СибНИА для подтверждения статической прочности и определения условий безопасной эксплуатации.
Необходимость тестов обусловлена конструктивными изменениями в крыле и фюзеляже самолета, а также установкой отечественного двигателя ПД-8 и шасси новой конструкции. Всего в авиалайнере свыше 40 российских систем и агрегатов.
На первом этапе будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8. Завершить данную ступень темтов планируется уже осенью этого года.
В Минводах построят новый терминал
Новый терминал крупнейшего на Северном Кавказе аэропорта Минеральных Вод построят к 2025 году.
Проект данного объекта уже прошел экспертизу. Об этом заявили в пресс-службе правительства Ставропольского края.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также сообщил, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта Минеральных Вод, повысить уровень комфорта и качество обслуживания людей, прибывающих в край и улетающих за его пределы.
Напомним, туристический поток в этом регионе превысил 1,7 миллиона человек, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года.
В США остановлены все рейсы из-за сбоя
Полеты всех авиакомпаний в Соединенных Штатах были остановлены 11 января из-за сбоя в компьютерной системе.
Ситуация затронула работу управления воздушным движением. Речь идет о нарушениях в функционировании программы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях в полете и других ограничениях на маршруте.
Нарушение деятельности системы, вероятно, было вызвано ошибкой, допущенной во время планового технического обслуживания.
По сообщениям американских СМИ, ссылающихся на «высокопоставленного чиновника, посвященного в детали внутренней проверки», причиной сбоя стал человеческий фактор. Инженер «заменил один файл другим», не понимая, что совершает ошибку.
Другой причиной, повлиявшей на критичность ситуации, стало то, что сама эта компьютерная система морально устарела. Источник заявил, что это была обычная ошибка, которая стоила стране миллионов долларов.
Конгресс США планирует провести слушания, чтобы выяснить точную причину возникновения проблемы и установить ответственных за нее лиц. Положительным итогом может стать возможное ускорение замены старой версии NOTAM на новую.
В Кении возникли перебои в авиарейсах из-за сокращения поставок титана из России
Одна из крупнейших авиакомпаний Восточной Африки Kenya Airways испытывает сложности с обслуживанием самолетов по причине разрыва цепочек поставок запасных частей. Об этом заявил исполнительный директор авиаперевозчика Аллан Килавука.
Он связывает создавшуюся ситуацию с кризисом и санкциями, введенными западными странами против РФ.
Килавука рассказал о том, что сбои в расписании рейсов происходят из-за задержек возвращения в эксплуатацию самолетов, которые проходят плановое техническое обслуживание. Так, 100% титана, используемого в воздушных машинах компании Embraer, и 35% титана в самолетах корпорации Boeing, поставляются из России.
Новые вертолеты для ХМАО
Ростех передал Ми-8МТВ-1 в грузовом варианте исполнения для Ханты-Мансийского автономного округа.
Эти вертолеты неприхотливы в эксплуатации и способны бесперебойно работать в самых суровых погодных условиях, что особенно актуально для региона. Они могут использоваться при температуре воздуха до –50°C.
Винтокрылая машина Ми-8МТВ-1 способна перевозить до 23 пассажиров либо грузы весом до 4 тонн. На ней установлена бортовая система «Вектор», позволяющая точно взвесить перевозимые на внешней подвеске предметы. Применение подобного решения обеспечивает более высокий уровень безопасности полета.
Вертолет снабжен двумя дополнительными внешними топливными баками емкостью 915 литров, благодаря которым максимальная дальность полета увеличена с 620 до 1050 км. Она может стать еще больше. Машина доработана под установку еще двух внутренних баков по 915 литров, которыми при необходимости ее можно оснастить.
Росавиация выдала сертификат типа на двигатель для Ил-114-300
Росавиация выдала АО «ОДК-Климов» сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01. Это важный этап в продолжающейся сертификации самолета Ил-114-300, сообщает пресс-служба ведомства.
ТВ7-117СТ-01 — авиационный турбовинтовой двигатель со свободной турбиной, предназначенный для использования в составе силовой установки нового самолета.
Он создан на базе ТВ7-117С/СМ с улучшенными характеристиками, модернизированным цифровым блоком управления БАРК-65СМ и адаптирован под новый воздушный винт АВ112-114 разработки АО «НПП «Аэросила», который также проходит сертификацию в Росавиации.
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