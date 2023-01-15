The Independent: амбиции премьера Британии Сунака могут разрушиться из-за России и Украины

Выполнение обещаний британского премьера Риши Сунака по сокращению инфляции в 2023 году зависит от конфликта на Украине и санкций против России, сказано в статье The Independent.
По словам обозревателя Шона О'грэди, продовольственный и энергетический секторы Великобритании зависят от хода украинского кризиса. На экономическое положение Лондона может повлиять морская блокада, а также возобновление наступления РФ.
Автор подчеркивает, что все эти факторы могут привести к повышению цен в Британии и разрушению амбиций самого Сунака.
Ранее сообщалось, что премьер Британии Сунак решил отправить Украине эскадрон танков Challenger 2.