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The Independent: амбиции премьера Британии Сунака могут разрушиться из-за России и Украины

Политика
The Independent: амбиции премьера Британии Сунака могут разрушиться из-за России и Украины

Выполнение обещаний британского премьера Риши Сунака по сокращению инфляции в 2023 году зависит от конфликта на Украине и санкций против России, сказано в статье The Independent.

По словам обозревателя Шона О'грэди, продовольственный и энергетический секторы Великобритании зависят от хода украинского кризиса. На экономическое положение Лондона может повлиять морская блокада, а также возобновление наступления РФ.

Автор подчеркивает, что все эти факторы могут привести к повышению цен в Британии и разрушению амбиций самого Сунака.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Сунак решил отправить Украине эскадрон танков Challenger 2.
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