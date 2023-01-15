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Водитель на Toyota Corolla сбил перебегавшего дорогу десятилетнего мальчика в Башкирии

Происшествия
Водитель на Toyota Corolla сбил перебегавшего дорогу десятилетнего мальчика в Башкирии

В Башкирии под колеса иномарки попал ребенок. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла накануне в городе Янаул. Автоинспекторы установили, что 32-летний житель Нефтекамска находился за рулем иномарки Toyota Corolla. На улице Победы десятилетний ребенок попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Травмированного мальчика поместили в хирургическое отделение.

В Москве легковая машина сбила девятилетнего ребенка. Мальчик шел с мамой по пешеходному переходу на зеленый свет.
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