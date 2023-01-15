Водитель на Toyota Corolla сбил перебегавшего дорогу десятилетнего мальчика в Башкирии

Авария произошла накануне в городе Янаул. Автоинспекторы установили, что 32-летний житель Нефтекамска находился за рулем иномарки Toyota Corolla. На улице Победы десятилетний ребенок попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Травмированного мальчика поместили в хирургическое отделение.