Водитель на Toyota Corolla сбил перебегавшего дорогу десятилетнего мальчика в Башкирии

В Башкирии под колеса иномарки попал ребенок. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщили в ГИБДД.
Авария произошла накануне в городе Янаул. Автоинспекторы установили, что 32-летний житель Нефтекамска находился за рулем иномарки Toyota Corolla. На улице Победы десятилетний ребенок попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Травмированного мальчика поместили в хирургическое отделение.
В Москве легковая машина сбила девятилетнего ребенка. Мальчик шел с мамой по пешеходному переходу на зеленый свет.