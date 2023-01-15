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The Sun: в Британии сняли фильм о российских Су-24, напугавших экипаж Queen Elizabeth

Армия
The Sun: в Британии сняли фильм о российских Су-24, напугавших экипаж Queen Elizabeth

В Великобритании завершены съемки и планируется показ нового фильма о дальнем походе авианосца Queen Elizabeth. В одном из эпизодов ленты сообщается о сближении с британским кораблем российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые сильно испугали экипаж авианосца.

Об этом рассказали журналисты издания The Sun. Они заявили, что в 2019 года три Су-24 российских ВКС приблизилась к HMS Queen Elizabeth, когда авианосец находился в Средиземном море, и буквально «прожужжали» над кораблем.

В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов над нейтральными водами выполняются согласно нормам международного права и никому не угрожают.
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