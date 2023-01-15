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Экономист Корнеев: санкции против топлива из России становятся наказанием для самой Европы

Экономика
Экономист Корнеев: санкции против топлива из России становятся наказанием для самой Европы

Европа в очередной раз наказала себя санкциями против России, заявил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

В интервью телеканалу «360» он констатировал, что европейские лидеры заигрались в экономический симулятор, смешанный с политикой. При этом им необходимо сохранять лицо, отчитываясь перед хозяевами в Соединенных Штатах.

Перед тем как ввести ограничения на российские энергоресурсы, Европа сформировала у себя резервы топлива. Их хватит на зиму, однако уже весной могут вновь возникнут сложности. И поскольку для поиска новых поставщиков нужно время, приходится пока закупать нефть у Индии, которая практически является российской, указал Кореев.
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