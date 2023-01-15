Экономист Корнеев: санкции против топлива из России становятся наказанием для самой Европы

Перед тем как ввести ограничения на российские энергоресурсы, Европа сформировала у себя резервы топлива. Их хватит на зиму, однако уже весной могут вновь возникнут сложности. И поскольку для поиска новых поставщиков нужно время, приходится пока закупать нефть у Индии, которая практически является российской, указал Кореев.