Европа в очередной раз наказала себя санкциями против России, заявил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
В интервью телеканалу «360» он констатировал, что европейские лидеры заигрались в экономический симулятор, смешанный с политикой. При этом им необходимо сохранять лицо, отчитываясь перед хозяевами в Соединенных Штатах.
Перед тем как ввести ограничения на российские энергоресурсы, Европа сформировала у себя резервы топлива. Их хватит на зиму, однако уже весной могут вновь возникнут сложности. И поскольку для поиска новых поставщиков нужно время, приходится пока закупать нефть у Индии, которая практически является российской, указал Кореев.