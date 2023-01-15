Игорь Скляр рассказал о самых ценных качествах Инны Чуриковой

Актриса театра и кино, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет. О самых ярких профессиональных качествах артистки в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, певец, музыкант Игорь Скляр.
Собеседник поделился впечатлениями от работы с актрисой на таких картинах как «Год собаки», «Московская сага», «В круге первом», «Хранить вечно».
«Так же как музыка у композитора и романы у писателя, актер — это его роли. В них он все о себе рассказывает», — сказал народный артист Российской Федерации.
Игорь Скляр также отметил, что, как это часто бывает в мире кино, не был близко знаком с Инной Чуриковой. Их общение ограничивалось работой на съемочной площадке. Он рассказал, какие профессиональные качества запомнились ему в артистке.
«Близким человеком я ей никогда не был. Она была моей прекрасной партнершей в кино, но артисты на экране и в жизни часто люди очень разные. Об этом лучше говорить с родственниками. Как партнер, она человек очень чуткий, отзывчивый, по-хорошему сумасшедший, с самым для меня симпатичным актерским качеством — быть неожиданной и непредсказуемой», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он добавил, что ему трудно дать какое-либо исчерпывающее описание всенародно любимой артистки.
«Скромная, жизнерадостная. Разная. На мой взгляд, невозможно описать в силу того, что все мы разные», — подчеркнул актер.
Ранее ФАН опубликовал последний разговор с Инной Чуриковой. В беседе с изданием актриса поделилась своими планами на Новый год.