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Игорь Скляр рассказал о самых ценных качествах Инны Чуриковой

Шоу-бизнес
Игорь Скляр рассказал о самых ценных качествах Инны Чуриковой

Актриса театра и кино, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет. О самых ярких профессиональных качествах артистки в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, певец, музыкант Игорь Скляр.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с актрисой на таких картинах как «Год собаки», «Московская сага», «В круге первом», «Хранить вечно».

«Так же как музыка у композитора и романы у писателя, актер — это его роли. В них он все о себе рассказывает», — сказал народный артист Российской Федерации.
Игорь Скляр рассказал о самых ценных качествах Инны Чуриковой

Игорь Скляр также отметил, что, как это часто бывает в мире кино, не был близко знаком с Инной Чуриковой. Их общение ограничивалось работой на съемочной площадке. Он рассказал, какие профессиональные качества запомнились ему в артистке.

«Близким человеком я ей никогда не был. Она была моей прекрасной партнершей в кино, но артисты на экране и в жизни часто люди очень разные. Об этом лучше говорить с родственниками. Как партнер, она человек очень чуткий, отзывчивый, по-хорошему сумасшедший, с самым для меня симпатичным актерским качеством — быть неожиданной и непредсказуемой», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, он добавил, что ему трудно дать какое-либо исчерпывающее описание всенародно любимой артистки.

«Скромная, жизнерадостная. Разная. На мой взгляд, невозможно описать в силу того, что все мы разные», — подчеркнул актер.
Игорь Скляр рассказал о самых ценных качествах Инны Чуриковой

Ранее ФАН опубликовал последний разговор с Инной Чуриковой. В беседе с изданием актриса поделилась своими планами на Новый год.
инна чурикова игорь скляр
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