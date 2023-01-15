Офтальмолог Шилова предупредила о риске проблем со зрением из-за храпа

Храп возникает из-за нехватки кислорода в организме. Гипоксия влияет на развитие глаукомы и проблем с сетчаткой глаза. Последние являются необратимыми, поэтому очень важно регулярно посещать специалиста, чтобы в случае чего выявить недуг на ранней стадии. Эта рекомендация особенно касается людей, страдающих от храпа.