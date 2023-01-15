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Офтальмолог Шилова предупредила о риске проблем со зрением из-за храпа

Общество
Офтальмолог Шилова предупредила о риске проблем со зрением из-за храпа

Люди, которые храпят во сне, больше остальных подвержены заболеваниям глаз атрофического характера, предупредила офтальмолог и офтальмохирург Татьяна Шилова.

Глаукома и дистрофия сетчатки чаще всего диагностируется у людей, страдающих от храпа. Последний является одним из симптомов ряда заболеваний глаз, передает «Вечерняя Москва».

«При этом люди с храпом подвержены не только заболеванию глаз такого атрофического характера, но и инфаркту миокарда, и инсультному состоянию», — предупредила медик.

Храп возникает из-за нехватки кислорода в организме. Гипоксия влияет на развитие глаукомы и проблем с сетчаткой глаза. Последние являются необратимыми, поэтому очень важно регулярно посещать специалиста, чтобы в случае чего выявить недуг на ранней стадии. Эта рекомендация особенно касается людей, страдающих от храпа.
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