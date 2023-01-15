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Пожизненно осужденный ангарский маньяк Попков признался в еще двух преступлениях

Происшествия
Пожизненно осужденный ангарский маньяк Попков признался в еще двух преступлениях

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, написал явку с повинной. Приговоренный к пожизненному лишению свободы душегуб рассказал правоохранителям еще о двух преступлениях. Сейчас сотрудники Следственного комитета проверяют показания маньяка, сообщило издание «Вести-Иркутск».

Напомним, что на счету бывшего милиционера более 80 убийств. Своих жертв Попков выискивал, подрабатывая частным извозом. Как правило, севшим в салон женщинам он предлагал «хорошо отдохнуть вместе». Они ехали в лес, где Попков совершал убийства. Примечательно, что расправлялся он не со всеми пассажирками. Есть и те, кого маньяк отвозил домой.
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