Пожизненно осужденный ангарский маньяк Попков признался в еще двух преступлениях

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, написал явку с повинной. Приговоренный к пожизненному лишению свободы душегуб рассказал правоохранителям еще о двух преступлениях. Сейчас сотрудники Следственного комитета проверяют показания маньяка, сообщило издание «Вести-Иркутск».
Напомним, что на счету бывшего милиционера более 80 убийств. Своих жертв Попков выискивал, подрабатывая частным извозом. Как правило, севшим в салон женщинам он предлагал «хорошо отдохнуть вместе». Они ехали в лес, где Попков совершал убийства. Примечательно, что расправлялся он не со всеми пассажирками. Есть и те, кого маньяк отвозил домой.