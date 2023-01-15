Пожизненно осужденный ангарский маньяк Попков признался в еще двух преступлениях

Напомним, что на счету бывшего милиционера более 80 убийств. Своих жертв Попков выискивал, подрабатывая частным извозом. Как правило, севшим в салон женщинам он предлагал «хорошо отдохнуть вместе». Они ехали в лес, где Попков совершал убийства. Примечательно, что расправлялся он не со всеми пассажирками. Есть и те, кого маньяк отвозил домой.