Наташа Королева впервые прокомментировала поведение поддержавшей Украину матери

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева впервые прокомментировала скандальное поведение своей матери Людмилы Порывай. Певица высказалась о близкой женщине, которая выступает в поддержку Украины.
Порывай родилась в Киеве, но в последние годы живет в Майами. Именно туда отправилась Королева на новогодние праздники.
Певица отметила старый Новый год в компании матери. Артистка опубликовала в соцсетях фото, на котором они с Порывай чокаются бокалами.
«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают!!!» — подписала кадр исполнительница.
Напомним, прошлым летом мать Королевой спровоцировала громкий скандал. Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США.
Во время выступления мать исполнительницы хита «Маленькая страна» скакала с флагом Украины. В ходе концерта Порывай позвали на сцену, откуда она выкрикнула украинский националистический лозунг.