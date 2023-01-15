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Наташа Королева впервые прокомментировала поведение поддержавшей Украину матери

Шоу-бизнес
Наташа Королева впервые прокомментировала поведение поддержавшей Украину матери

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева впервые прокомментировала скандальное поведение своей матери Людмилы Порывай. Певица высказалась о близкой женщине, которая выступает в поддержку Украины.

Порывай родилась в Киеве, но в последние годы живет в Майами. Именно туда отправилась Королева на новогодние праздники.

Певица отметила старый Новый год в компании матери. Артистка опубликовала в соцсетях фото, на котором они с Порывай чокаются бокалами.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают!!!» — подписала кадр исполнительница.

Напомним, прошлым летом мать Королевой спровоцировала громкий скандал. Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США.

Во время выступления мать исполнительницы хита «Маленькая страна» скакала с флагом Украины. В ходе концерта Порывай позвали на сцену, откуда она выкрикнула украинский националистический лозунг.
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