Американец купил на заправке лотерейный билет и выиграл более миллиарда долларов

Житель США в штате Мэн выиграл 1,3 млрд долларов в лотерее, купив билет на автозаправочной станции, говорится в сообщении компании Mega Millions.
Пятница 13-е стала счастливой для обладателя лотерейного билета. Выигрыш оказался вторым по величине за всю историю. Американец, чья личность не раскрывается, угадал шесть необходимых для получения приза цифр, отметили в компании.
Согласной действующим в Соединенных Штатах правилам, получивший джекпот гражданин может получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша наличными, либо большую сумму, но в течение 13 лет.