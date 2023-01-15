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Американец купил на заправке лотерейный билет и выиграл более миллиарда долларов

Общество
Американец купил на заправке лотерейный билет и выиграл более миллиарда долларов

Житель США в штате Мэн выиграл 1,3 млрд долларов в лотерее, купив билет на автозаправочной станции, говорится в сообщении компании Mega Millions.

Пятница 13-е стала счастливой для обладателя лотерейного билета. Выигрыш оказался вторым по величине за всю историю. Американец, чья личность не раскрывается, угадал шесть необходимых для получения приза цифр, отметили в компании.

Согласной действующим в Соединенных Штатах правилам, получивший джекпот гражданин может получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша наличными, либо большую сумму, но в течение 13 лет.
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