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Посетителей новосибирского ТЦ «Сан Сити» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Происшествия
Посетителей новосибирского ТЦ «Сан Сити» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Всех посетителей торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске попросили покинуть здание из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщили в соцсетях местные жители.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Тревога оказалась ложной. Очевидец рассказал, что людей выводили через эвакуационные выходы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В Пермском университете ранее из-за ЧП эвакуировали студентов и преподавателей, сообщало URA.RU. В одном из корпусов прорвало систему отопления, из-за чего сработала пожарная сигнализация.
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