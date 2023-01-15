Посетителей новосибирского ТЦ «Сан Сити» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Всех посетителей торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске попросили покинуть здание из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщили в соцсетях местные жители.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Тревога оказалась ложной. Очевидец рассказал, что людей выводили через эвакуационные выходы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
В Пермском университете ранее из-за ЧП эвакуировали студентов и преподавателей, сообщало URA.RU. В одном из корпусов прорвало систему отопления, из-за чего сработала пожарная сигнализация.