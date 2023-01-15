Die Welt: премьер Венгрии Орбан пытается угодить Путину блокировкой расширения НАТО

Власти Венгрии продолжают блокировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО из-за России. Об этом говорится в статье издания Die Welt.
По словам обозревателей, глава венгерского правительства Виктор Орбан пытается угодить российскому президенту Владимиру Путину. Так премьер хочет избежать прекращения поставок газа со стороны Москвы.
Авторы подчеркивают, что 90% венгерских домохозяйств отапливается при помощи недорогого российского голубого топлива.
Премьер Венгрии Орбан ранее заявил, что Евросоюзу недостает смелости признать санкции против России ошибкой. В то же время у Будапешта не хватает влияния для изменения политики ЕС.