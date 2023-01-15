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Двух детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Саратове

Происшествия
Двух детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Саратове

В Саратове произошло отравление угарным газом. Госпитализация потребовалась двум детям, рассказали в региональном СУ СКР.

Накануне недомогание почувствовала семья, находившаяся в доме на улице Тверская. Пострадавшие приехали в гости к бабушке. В больнице находятся сейчас девочка 2015 года рождения и мальчик 2012 года рождения. По предварительной информации, люди могли отравиться из-за нарушений работы газовой колонки и вентиляции.

В Нижегородской области отравление угарным газом стало причиной смерти двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил сайт «360».
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