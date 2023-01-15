Экс-защитник «Спартака» Видич может возглавить Футбольную ассоциацию Сербии

Бывший защитник московского «Спартака» и английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич претендует на пост главы Футбольной ассоциации Сербии.
Пятикратный чемпион Англии Неманья Видич намерен баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии. Соответствующую информацию представили журналисты издания Sportklub. По данным источника, Видич пользуется поддержкой со стороны УЕФА, поэтому может занять вакантный пост.
С 2004 по 2006 год серб выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба защитник становился серебряным призером чемпионата России. Видич, дважды признававшийся лучшим футболистом Сербии, завершил профессиональную карьеру в 2016 году.