«Оскорбительный» памятник Мартину Лютеру Кингу без головы появился в Бостоне

Скульптор Хэнк Уиллис Томас решил запечатлеть момент, когда Мартин Лютер Кинг обнял свою жену после получения Нобелевской премии мира в 1964 году. Художник по фотографии воссоздал руки супругов, сделав их необычайно огромными. При этом Томас решил ограничиться лишь двумя парами рук и оставить памятник без тел и голов.