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«Оскорбительный» памятник Мартину Лютеру Кингу без головы появился в Бостоне

Общество
«Оскорбительный» памятник Мартину Лютеру Кингу без головы появился в Бостоне

Массивная бронзовая скульптура в честь Мартина Лютера Кинга-младшего появилась в Бостоне и вызвала волну возмущения в американском обществе.

Скульптор Хэнк Уиллис Томас решил запечатлеть момент, когда Мартин Лютер Кинг обнял свою жену после получения Нобелевской премии мира в 1964 году. Художник по фотографии воссоздал руки супругов, сделав их необычайно огромными. При этом Томас решил ограничиться лишь двумя парами рук и оставить памятник без тел и голов.

«У "художника" была единственная в жизни возможность создать нечто прекрасное и осмысленное, что отозвалось бы эхом в веках, еще долго после того, как нас всех не станет... И он это… Какой идиот», — заявил один из американцев.

Жители США назвали новую скульптуру оскорблением и заявили, что хотят «растопить ее дотла». Пользователи Сети также задались вопросом, почему нельзя было установить обычную статую в честь выдающегося человека.
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