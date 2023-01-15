Актриса Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января. Перед смертью актриса была прикована к постели из-за новообразований в головном мозге.
Семья скрывала подробности болезни известной артистки, а сама она не любила жаловаться на здоровье. Оказалось, Чурикова была прикована к постели из-за кист в мозгу. Именно эти опухоли были причиной нарушения координации и падений актрисы, сообщает kp.ru.
Оперировать Чурикову было нельзя — могла не выдержать сердце, однако врачи делали все возможное, чтобы помочь 79-летней актрисе. К сожалению, она скончалась 14 января в московской больнице. Похороны Чуриковой состоятся 17 января на Новодевичьем кладбище.