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Актриса Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

Общество
Актриса Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января. Перед смертью актриса была прикована к постели из-за новообразований в головном мозге.

Семья скрывала подробности болезни известной артистки, а сама она не любила жаловаться на здоровье. Оказалось, Чурикова была прикована к постели из-за кист в мозгу. Именно эти опухоли были причиной нарушения координации и падений актрисы, сообщает kp.ru.

Оперировать Чурикову было нельзя — могла не выдержать сердце, однако врачи делали все возможное, чтобы помочь 79-летней актрисе. К сожалению, она скончалась 14 января в московской больнице. Похороны Чуриковой состоятся 17 января на Новодевичьем кладбище.
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