Актриса Инна Чурикова была прикована к постели перед смертью

Семья скрывала подробности болезни известной артистки, а сама она не любила жаловаться на здоровье. Оказалось, Чурикова была прикована к постели из-за кист в мозгу. Именно эти опухоли были причиной нарушения координации и падений актрисы, сообщает kp.ru.