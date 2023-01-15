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Украинцы атаковали страницу «Мисс Россия» Анны Линниковой после взрыва в Днепре

Общество
Украинцы атаковали страницу «Мисс Россия» Анны Линниковой после взрыва в Днепре

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова подверглась жесткому хейту со стороны украинцев. Страницу модели в соцсетях атаковали после взрыва жилого дома в Днепре.

Жители Украины пишут девушке гневные комментарии под видео, на котором она красуется на сцене в алом платье. Хейтеры назвали наряд Линниковой «платьем цвета крови».

Многие возмущаются, что россиянке разрешили участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Другие гневно спрашивают девушку, почему она сама не отказалась от поездки в США на фоне неблагоприятных отношений Москвы и Вашингтона.

Комментарии с критикой в адрес модели пишут как на украинском, так и на русском языке. Среди пользователей соцсетей нашлось немало защитников Линниковой, призвавших ее не обращать внимание на хейтеров.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что взрыв в Днепре случился из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Она сбила ракету, которая затем рухнула на подъезд многоэтажного жилого дома. После падения снаряда произошел взрыв.
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