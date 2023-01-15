Украинцы атаковали страницу «Мисс Россия» Анны Линниковой после взрыва в Днепре

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова подверглась жесткому хейту со стороны украинцев. Страницу модели в соцсетях атаковали после взрыва жилого дома в Днепре.
Жители Украины пишут девушке гневные комментарии под видео, на котором она красуется на сцене в алом платье. Хейтеры назвали наряд Линниковой «платьем цвета крови».
Многие возмущаются, что россиянке разрешили участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Другие гневно спрашивают девушку, почему она сама не отказалась от поездки в США на фоне неблагоприятных отношений Москвы и Вашингтона.
Комментарии с критикой в адрес модели пишут как на украинском, так и на русском языке. Среди пользователей соцсетей нашлось немало защитников Линниковой, призвавших ее не обращать внимание на хейтеров.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что взрыв в Днепре случился из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Она сбила ракету, которая затем рухнула на подъезд многоэтажного жилого дома. После падения снаряда произошел взрыв.