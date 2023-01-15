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Глава концерна Rheinmetall заявил, что на подготовку танков Leopard для Украины уйдет год

Армия
Глава концерна Rheinmetall заявил, что на подготовку танков Leopard для Украины уйдет год

В случае принятия решения о передаче танков Leopard 2 Киеву на их транспортировку и подготовку к военным действиям уйдет год. Об этом в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, в настоящее время в распоряжении концерна имеются 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard, но к отправке на Украину они будут готовы не ранее, чем через год, даже если решение об этом будет принято завтра.

Армин Паппергер заявил, что перед отправкой в зону боевых действий танки полностью разбирают, а затем собирают заново. Издание отмечает, что теоретически Германия может передать Украине танки Leopard из запасов бундесвера или разрешить своим партнерам по НАТО реэкспорт этого вида вооружений.
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