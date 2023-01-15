Засуха в аргентинской провинции Санта-Фе грозит нехваткой продовольствия в ближайшем будущем

Выжженные поля и массовая гибель домашнего скота — к таким удручающим последствиям привела длительная засуха в провинции Санта-Фе. Жители боятся, что вскоре и вовсе останутся без продовольствия.
«Это катастрофа, настоящая трагедия. Засуха преследует нас в течение трех лет, но за последние 45 дней обстановка стала еще хуже из-за повысившейся температуры», — рассказал Себастьян Волкарт, президент La Rural De Vera.
Жители говорят, что если в прошлом в этих местах хотя бы изредка выпадали осадки, то последние месяцы дождей нет вообще. Из-за нехватки воды и выжженных пастбищ массово гибнут коровы.
«Животные просто падают и умирают. Если не пойдет дождь, мы останемся практически ни с чем. Потому что отсутствие дождя будет значить отсутствие воды и травы для коров», — рассказала местная жительницы Елена Беатрис Ледесма.
Обеспечить домашний скот достаточным количеством воды становится все труднее.
«Когда у вас жара выше 40 градусов Цельсия, вы должны давать корове 60 литров воды в день. Я не могу обеспечить им этот объем. Распределяю воду по количеству коров, которые у меня есть. В среднем это более 40 литров на каждую, с этим она тоже выживет, но ведь ей нужно еще 20, а я больше дать не могу», — объяснил фермер Хулио Радосевич.
Аргентина — один из крупнейших поставщиков продовольственных продуктов во всем мире. Из-за засухи сельское хозяйство в регионе терпит убытки. Жители всерьез беспокоятся из-за возможной нехватки продуктов питания.
«Эта засуха приносит урон местным производителям всех уровней: и мелким, и средним, и крупным. Но больше всего страдают мелкие производители, потому что им доступно наименьшее количество ресурсов и минимум инфраструктуры. В том, что касается производства, если так будет продолжаться, у нас не будет телят, и это станет настоящей проблемой, потому что у нас кончится молоко и мясо», — отметил Себастьян Волкарт.
Ситуация приближается к экологической катастрофе. Местные рассказывают, что стали замечать диких зверей на границе с местным заповедником. Олени, капибары и гривистые волки в поисках живительной влаги вышли на обочинах дорог неподалеку от селений.