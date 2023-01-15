Эксперт Колобанов исключил рост цен на газ в Европе до апокалиптических 4000 долларов

Однако Колобанов отметил, что на стоимость топлива в Европе может повлиять ослабление коронавирусных ограничений в Азии, прежде всего в Китае. Это обострит в 2023 году ценовую конкуренцию за ограниченные объемы сжиженного природного газа. Эксперт ожидает, что минимальные уровни европейских биржевых цен на газ будут находиться в коридоре 600-700 долларов за тысячу кубометров.