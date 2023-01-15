Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета погибли

Весь экипаж, а также пассажиры разбившегося в Непале воздушного судна погибли, сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных властей.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли, передает телеканал News18.
На время спасательных работ власти региона закрыли аэропорт. Очевидцы опубликовали в Сети кадры, на которых видны горящие части воздушного судна и клубы дыма.