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Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета погибли

Происшествия
Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета погибли

Весь экипаж, а также пассажиры разбившегося в Непале воздушного судна погибли, сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли, передает телеканал News18.

На время спасательных работ власти региона закрыли аэропорт. Очевидцы опубликовали в Сети кадры, на которых видны горящие части воздушного судна и клубы дыма.
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