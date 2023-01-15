Двадцать российских теннисистов выступят в основной сетке Australian Open

Двадцать российских теннисистов примут участие в Открытом чемпионате Австралии 2023 года.
Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне 16 января. Участниками турнира серии «Большого шлема» в этом году станут 20 россиян, информирует «360». Восемь российских спортсменов начнут выступление на Открытом чемпионате Австралии уже завтра. Турнир «Большого шлема» проводится в Мельбурне с 1905 года.
Российские теннисисты и теннисистки сыграют на Australian Open в нейтральном статусе. Из-за проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине им временно запрещено выступать под своим флагом.