Двадцать российских теннисистов выступят в основной сетке Australian Open

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне 16 января. Участниками турнира серии «Большого шлема» в этом году станут 20 россиян, информирует «360». Восемь российских спортсменов начнут выступление на Открытом чемпионате Австралии уже завтра. Турнир «Большого шлема» проводится в Мельбурне с 1905 года.