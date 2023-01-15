Magyar Hirlap: глава минобороны Германии показала некомпетентность Правительства ФРГ

По словам журналистки Ирен Раб, новогоднее обращение чиновницы может обернуться для нее отставкой. На фоне взрывающихся салютов министр сказала, что в центре Европы была развязана война, и с ней связаны определенные впечатления, пишет «ПолитРоссия».