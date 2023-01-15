Magyar Hirlap: глава минобороны Германии показала некомпетентность Правительства ФРГ

Скандальное новогоднее заявление главы минобороны Германии Кристин Ламбрехт является лишь вершиной айсберга некомпетентности немецкого правительства, говорится в статье Magyar Hirlap.
По словам журналистки Ирен Раб, новогоднее обращение чиновницы может обернуться для нее отставкой. На фоне взрывающихся салютов министр сказала, что в центре Европы была развязана война, и с ней связаны определенные впечатления, пишет «ПолитРоссия».
«Она целилась в Украину, но попала в Берлин. Ее оппоненты немедленно поделились этой речью в Twitter, чтобы мир еще раз убедился в некомпетентности Кристин Ламбрехт», — говорится в материале.
Обозреватель подчеркивает, что Германия в канун новогодних праздников находилась в состоянии гражданской войны, из-за чего Берлин капитулировал.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах ФРГ прошли митинги на фоне энергетического кризиса. Общее число зарегистрированных в акциях участников составило около 20 тысяч человек.