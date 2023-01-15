The National Interest: поставки западной бронетехники приведут к оперативным проблемам в ВСУ

Страны НАТО решили предоставить Украине сразу несколько разновидностей боевых машин пехоты, что неизбежно приведет к серьезным сложностям при их обслуживании и эксплуатации в боевых частях ВСУ. Такое мнение высказали американские военные эксперты Эдвард Сало и доцента Бен Хазен