The National Interest: поставки западной бронетехники приведут к оперативным проблемам в ВСУ

Страны НАТО решили предоставить Украине сразу несколько разновидностей боевых машин пехоты, что неизбежно приведет к серьезным сложностям при их обслуживании и эксплуатации в боевых частях ВСУ. Такое мнение высказали американские военные эксперты Эдвард Сало и доцента Бен Хазен
По мнению доктора Эдварда Сало и доцента Бена Хазена, сформулированном в статье для The National Interest, западные поставки бронированной техники только ухудшат положение украинской армии.
«Предоставление украинским военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — сообщили авторы публикации.
Сало и Хазен предупредили об усложнении логистики ВСУ и необходимости подготовки персонала для эксплуатации разных БМП стандартов НАТО.