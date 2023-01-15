Певица Кети Топурия показала редкие фото с подросшим сыном от Льва Деньгова

Солистка «А'Студио» Кети Топурия опубликовала редкие снимки с подросшим сыном Адамом. Певица умилила поклонников кадрами с мальчиком.
Артистка выложила в соцсетях два фото, на которых она позирует с сыном. На одном из снимков Топурия нежно прижимает ребенка к себе. При этом мальчик сидит затылком к камере, поэтому увидеть его лицо невозможно.
Поклонники удивились тому, как подрос сын певицы. Некоторым подписчикам кажется, что артистка только недавно была беременна.
«Уже такой большой?» — пишут комментаторы.
Напомним, Топурия родила сына в начале 2021 года. 21 января мальчику исполнится два года. Отцом ребенка стал второй муж певицы — бизнесмен Лев Деньгов.
У знаменитости также есть дочь от первого брака. Девочку зовут Оливия, этим летом ей исполнится восемь лет.
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