В Приозерске мать погибших в пожаре детей привлекалась к ответственности

Напомним, трагедия произошла в частном двухэтажном доме. Деревянное строение отапливалось печью. Во время пожара в помещении была только мать, которая спала на первом этаже и проснулась от едкого дыма. Женщина выбежала на улицу, а потом попыталась пройти на второй этаж, который оказался объят пламенем. Спасти мальчиков не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.