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В Приозерске мать погибших в пожаре детей привлекалась к ответственности

Происшествия
В Приозерске мать погибших в пожаре детей привлекалась к ответственности

Мать двоих детей, которые погибли в страшном пожаре в Приозерском районе, ранее привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщает 78.ru.

Напомним, трагедия произошла в частном двухэтажном доме. Деревянное строение отапливалось печью. Во время пожара в помещении была только мать, которая спала на первом этаже и проснулась от едкого дыма. Женщина выбежала на улицу, а потом попыталась пройти на второй этаж, который оказался объят пламенем. Спасти мальчиков не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Ранее после пожара в Камышлове нашли тела троих детей, сообщал телеканал «360». Следователи выясняют причины случившегося.
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