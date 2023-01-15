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Названа страна, которая может приравнять COVID-19 к гриппу и отменить ношение масок

Общество
Названа страна, которая может приравнять COVID-19 к гриппу и отменить ношение масок

Статус коронавирусной инфекции решили пересмотреть в одной из известных стран. Это может привести к отмене масочного режима в государстве.

Речь идет о Японии. Местное правительство рассматривает возможность снижения статуса COVID-19 до уровня сезонного гриппа. Власти займутся этим вопросом уже весной. Такой шаг позволит увеличить количество больниц, в которых принимают зараженных коронавирусом граждан, пишет Tokyo Shibuya.

Некоторые эксперты считают, что при пересмотре требований о ношении масок в Японии может начаться всплеск заболеваемости. Стоит напомнить, что жители этой страны до сих продолжают использовать средства индивидуальной защиты как в помещениях, так и на улице.
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