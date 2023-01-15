Эксперт Гойхман назвал основные вызовы для российской экономики в 2023 году

Российская экономика в наступившем году продолжит решать вопросы, возникшие из-за неблагоприятной ситуации на рынках в 2022 году. Об основных факторах в интервью «Российской газете» рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Главным вызовом в 2023 году для отечественной экономики станет введенное эмбарго на морские поставки нефти, а затем и нефтепродуктов в Евросоюз. Этот запрет негативно отразится на отраслях производства и экспорта углеводородов. В начале года, по оценке вице-премьера России Александра Новака, добыча ресурса может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки, что составит примерно 5-7% от общего объема.
Такие же трудности на фоне санкций возникают и с импортом: прежде всего ограничения касаются технологий, оборудования, материалов, комплектующих. Ситуация осложняется из-за ухода большого числа иностранных компаний из России, что создает проблемы для внутреннего производства в самых разных отраслях: машиностроении, электронике, химической промышленности и других.
По словам Гойхмана, вызовы для экономики страны очень весомые, но ее развала не произойдет. В России есть достаточно хозяйственных возможностей и резервов для сглаживания влияния негативных факторов.