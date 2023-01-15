Эксперт Гойхман назвал основные вызовы для российской экономики в 2023 году

Главным вызовом в 2023 году для отечественной экономики станет введенное эмбарго на морские поставки нефти, а затем и нефтепродуктов в Евросоюз. Этот запрет негативно отразится на отраслях производства и экспорта углеводородов. В начале года, по оценке вице-премьера России Александра Новака, добыча ресурса может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки, что составит примерно 5-7% от общего объема.