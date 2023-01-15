Послеродовая депрессия: врач Кульгавчук рассказал, чем опасно состояние для матери и ребенка

Как близкие люди могут помочь женщине, пребывающей в таком состоянии? Прежде всего, к послеродовому периоду нужно подготовиться. Заранее продумать варианты помощи: это может быть помощница по хозяйству или няня. Порой заранее можно оптимизировать бытовые проблемы, начиная с покупки робота-пылесоса или радионяни, заканчивая освоением сервиса доставки готовой еды. Не лишним будет общение с такими же женщинами, некоторые знакомятся еще в роддоме, переписываются в чатах, состоят в группах. Общение и возможность посоветоваться дают дополнительные силы. Если попытки не увенчиваются успехом, то следует обращаться за помощью к врачам-психотерапевтам.