Послеродовая депрессия: врач Кульгавчук рассказал, чем опасно состояние для матери и ребенка

Послеродовая депрессия — это аффективное состояние, связанное с нарушением адаптации женщины к роли матери. Этим процессам способствует не только резкое изменение образа жизни, но и гормональные процессы.
Одним из важных диагностических критериев является исчезновение чувства нежности к ребенку, он может начинать раздражать женщину. Кроме того, появляется плаксивость, раздражительность, беспричинная тревога. Зачастую помощь вовремя не оказывается, поскольку окружающие считают, что женщина просто не справляется или капризничает. Озвучивая эти причины ей, часто родственники и близкие невольно еще больше ухудшают состояние женщины, тем самым снижая ее самооценку и вызывая чувство вины. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психиатр Евгений Кульгавчук.
«Лечение зависит от степени выраженности, как при любой депрессии. Если это лишь начало, то порой достаточно разъяснительной психотерапии, как с самой женщиной, так и ее окружением. Коррекция режима труда и отдыха, семейного уклада. Если ситуация совсем запущенная и рядом уже суицидальные мысли, и тем более, планирование — тут уже необходима мощная фармакотерапия и порой даже госпитализация для профилактики трагических историй, о которых мы иногда узнаем из СМИ», — объяснил врач.
Специалист рекомендует каждой женщине обязательно проконсультироваться с психотерапевтом, не только перед выбором партнера, решением быть вместе и планированием беременности, но и сразу после родов. Это позволяет работать на профилактику, а не на лечение. Ведь именно профилактика должна быть «царицей» в медицине.
«Первые дни и месяцы жизни для ребенка очень важны. Ведь это не только иммунитет, полученный от матери с молоком, но и базовое отношение к миру. Мать на этом этапе является для ребенка прообразом мира. Если на него смотрят уставшие глаза с пренебрежением и раздражением, а не радостью — он начинает ощущать свою невысокую значимость. В будущем это может, конечно, не гарантировать, но точно уж способствовать развитию личности с низкой самооценкой, и сложностями в адаптации с окружающими, неврозам», — рассказал Евгений Кульгавчук.
Как близкие люди могут помочь женщине, пребывающей в таком состоянии? Прежде всего, к послеродовому периоду нужно подготовиться. Заранее продумать варианты помощи: это может быть помощница по хозяйству или няня. Порой заранее можно оптимизировать бытовые проблемы, начиная с покупки робота-пылесоса или радионяни, заканчивая освоением сервиса доставки готовой еды. Не лишним будет общение с такими же женщинами, некоторые знакомятся еще в роддоме, переписываются в чатах, состоят в группах. Общение и возможность посоветоваться дают дополнительные силы. Если попытки не увенчиваются успехом, то следует обращаться за помощью к врачам-психотерапевтам.
«Отдельное обращение хотел бы донести до мужчин. Мужьям советовал бы учиться защищать свою женщину не только от хулиганов, но и от невзгод, трудностей, усталости, порой даже и от ребенка или же своей часто критикующей мамы. Это же и ваш ребенок, и ваша жена. Например, придя домой, немного отдохнув, можно отправить супругу в теплую ароматную ванну с лечебными солями, с выключенным светом, со свечами на ванне, в наушниках с активной шумоизоляцией и хорошей спокойной инструментальной музыкой. Можно поставить рядом столик с прохладными фруктами и соками. И в это время взять ребенка на себя. Хотя бы на полчаса. Помочь ей передохнуть переключиться, побыть "в домике". Ведь любить — значит быть озабоченным счастьем и благополучием другого. Важно вжиться в роль Отца. Лучше понять ее. Почувствовать себя командой, когда один может положиться на другого. Ведь многие мужчины идут в отцовство не совсем осознанно. Я в свое время даже разработал программу "Осознанное отцовство", поскольку понял, что многие мужчины действительно не совсем готовы к этому важному шагу в их жизни. Таким образом, осознанное отцовство может способствовать профилактике послеродовой депрессии и помогать растить сильных и счастливых детей, за которыми, как известно, будущее. Наше с вами будущее», — считает специалист.
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