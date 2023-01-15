Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ученые Китайской академии наук раскрыли новый механизм старения

Общество
Ученые Китайской академии наук раскрыли новый механизм старения

Китайская академия наук поделилась новыми выводами о механизме старения живых существ.

Исследовательская группа Лю Гуанхуэя и Цюй Цзина из Зоологического института, а также ученые под руководством Чжана Вэйци из Пекинского института геномики изучили механизмы старения человека и пришли к неожиданным результатам. Этот процесс можно отсрочить за счет ингибирования «воскрешения» древнего вируса ERV в последовательности генома.

Вирус проник в геном очень давно. Мутировав, он превратился в «темную материю», отмечает «ИноСМИ» со ссылкой на материал в журнале Cell. Отследить активность вируса ERV в организме взрослого человека проблематично. Однако различные манипуляции с ним способствуют замедлению старения клеток, тканей и всего организма.
китай исследование старение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду