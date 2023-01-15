Ученые Китайской академии наук раскрыли новый механизм старения

Вирус проник в геном очень давно. Мутировав, он превратился в «темную материю», отмечает «ИноСМИ» со ссылкой на материал в журнале Cell. Отследить активность вируса ERV в организме взрослого человека проблематично. Однако различные манипуляции с ним способствуют замедлению старения клеток, тканей и всего организма.