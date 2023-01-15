Ищенко: американская разведка впервые «проспала» ракетный удар по Украине

Утром 14 января в Киеве, Очакове, Запорожье, Кривом Роге и во многих областях Украины прогремели сильные взрывы, причины которых киевский режим долгое время не мог объяснить. Это произошло потому, что американская разведка впервые «проспала» ракетный удар по Украине, заявил журналист Сергей Ищенко.