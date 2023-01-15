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Ищенко: американская разведка впервые «проспала» ракетный удар по Украине

Армия
Ищенко: американская разведка впервые «проспала» ракетный удар по Украине

Утром 14 января в Киеве, Очакове, Запорожье, Кривом Роге и во многих областях Украины прогремели сильные взрывы, причины которых киевский режим долгое время не мог объяснить. Это произошло потому, что американская разведка впервые «проспала» ракетный удар по Украине, заявил журналист Сергей Ищенко.

Вашингтон с первых дней проведения российской спецоперации по защите Донбасса снабжает Киев разведывательными сведениями, напомнил обозреватель Сергей Ищенко в материале для «Свободной Прессы». Однако 14 января системы обнаружения США и других стран НАТО дали очевидный сбой, полностью провалив свою миссию по предупреждению и наведению зенитных расчетов ВСУ, подчеркнул автор публикации.
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