Один человек погиб при пожаре на продовольственном рынке в Самарской области

Мощный пожар, вспыхнувший на рынке в Самарской области, унес жизнь мужчины. В настоящий момент специалисты устанавливают личность погибшего, передает пресс-служба МЧС по региону.
Напомним, что речь идет о возгорании на продовольственном рынке по Октябрьской улице в Кинеле. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
В ликвидации возгорания принимали участие 118 спасателей и 46 единиц спецтехники. В качестве дополнительных средств были привлечены три пожарных поезда.
К настоящему моменту огонь полностью потушен. В ближайшее время станут известны причины и обстоятельства пожара, а также будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.