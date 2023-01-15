Власти Великобритании приняли решение передать украинской армии до четырех боевых вертолетов Apache.
Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на собственные осведомленные источники в области обороны. Авторы публикации отметили, что поставки вертолетов Apache киевскому режиму состоятся после отгрузки тяжелых танков Challenger 2 для нужд ВСУ.
Ранее в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака подтвердили передачу Украине 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Посольство России в Лондоне резко раскритиковало подобную деструктивную деятельность британского правительства и предупредило об умножении страданий мирных граждан из-за военной поддержки Западом украинских националистов.