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Mirror: Великобритания предоставит Украине несколько боевых вертолетов Apache

Армия
Mirror: Великобритания предоставит Украине несколько боевых вертолетов Apache

Власти Великобритании приняли решение передать украинской армии до четырех боевых вертолетов Apache.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на собственные осведомленные источники в области обороны. Авторы публикации отметили, что поставки вертолетов Apache киевскому режиму состоятся после отгрузки тяжелых танков Challenger 2 для нужд ВСУ.

Ранее в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака подтвердили передачу Украине 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Посольство России в Лондоне резко раскритиковало подобную деструктивную деятельность британского правительства и предупредило об умножении страданий мирных граждан из-за военной поддержки Западом украинских националистов.
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