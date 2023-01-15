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Врач Логачева объяснила, когда россиянам ждать пика заболеваемости гриппом

Общество
Врач Логачева объяснила, когда россиянам ждать пика заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом В ожидается в России, предупредила врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

Инфекция будет протекать тяжело из-за ослабленного иммунитета россиян. Всплеск заболеваемости гриппом В придется на февраль и продлится до апреля, рассказала врач в беседе с изданием «Известия».

У зараженного может быть осложненная форма заболевания, поэтому к специалисту необходимо обращаться при появлении первых симптомов. Грипп В имеет те же неприятные последствия, что и вирус типа А.
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