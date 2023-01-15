Силовики задержали жителя Киришей за убийство двухлетнего сына во время ссоры с женой

Мужчина катал своего двухлетнего сына на санках в районе реки Волхов. В это время он разговаривал со своей женой. Между ними произошла серьезная ссора на почве ревности. Душегуб выхватил нож и несколько раз ударил малыша. Затем мужчина попытался совершить суицид.