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Силовики задержали жителя Киришей за убийство двухлетнего сына во время ссоры с женой

Происшествия
Силовики задержали жителя Киришей за убийство двухлетнего сына во время ссоры с женой

Подозреваемого в убийстве ребенка задержали в Киришах. Злоумышленник рассказал правоохранителям об обстоятельствах кровавого преступления, сообщило издание 78.ru.

Мужчина катал своего двухлетнего сына на санках в районе реки Волхов. В это время он разговаривал со своей женой. Между ними произошла серьезная ссора на почве ревности. Душегуб выхватил нож и несколько раз ударил малыша. Затем мужчина попытался совершить суицид.

В пермском городе Оса были найдены трупы супружеской пары и их четырехлетнего ребенка. Следователи считают, что с ними расправился приятель главы семьи, а потом покончил с собой, сообщил сайт «360».
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