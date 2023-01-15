FA: США нуждаются в реиндустриализации и новом экономическом патриотизме

Соединенным Штатам необходимо вернуть себе статус «мастерской мира», поэтому им требуется реиндустриализация и новый экономический патриотизм, написал в статье для Foreign Affairs конгрессмен Ро Ханна. Перевод материала публикует портал «ИноСМИ».
По мнению политика, в последние десятилетия США потеряли возможность называться «мастерской мира» и обросли зависимостью от импорта товаров. С 1998 года рост торгового дефицита обернулся потерей 5 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест в сфере производства и закрытием без малого 70 тысяч фабрик. Маленькие города оказались опустошены, общины — разрушены, констатировал Ханна.
Сейчас американцам следует взять курс на новый экономический патриотизм, то есть вернуть рабочие места из-за рубежа, нарастить внутреннее производство и экспорт, возродить регионы, которые пережили десятилетия упадка. Как пояснил конгрессмен, это призыв к глобализации, но основанной на интересах простых американцев, а не на той неограниченной версии, что разрушает экономическую и социальную структуру страны в последние 40 лет.