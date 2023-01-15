FA: США нуждаются в реиндустриализации и новом экономическом патриотизме

Сейчас американцам следует взять курс на новый экономический патриотизм, то есть вернуть рабочие места из-за рубежа, нарастить внутреннее производство и экспорт, возродить регионы, которые пережили десятилетия упадка. Как пояснил конгрессмен, это призыв к глобализации, но основанной на интересах простых американцев, а не на той неограниченной версии, что разрушает экономическую и социальную структуру страны в последние 40 лет.