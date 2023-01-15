Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Washington Post: Путин оказался победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Политика
Washington Post: Путин оказался победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Россия является единственной страной, которая выигрывает от ситуации с затягиванием вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО, говорится в статье американского издания The Washington Post.

По словам обозревателей, Североатлантический альянс использует Анкару для обеспечения безопасности от Ирана. Плюс ко всему сотрудничество с Турцией позволяет закрывать большую часть акватории Черного моря, поэтому решение страны по расширению НАТО крайне важно.

«Президент России Владимир Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась вступать в состав Североатлантического альянса раньше Швеции.
финляндия путин нато турция швеция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду