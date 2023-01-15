Washington Post: Путин оказался победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Россия является единственной страной, которая выигрывает от ситуации с затягиванием вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО, говорится в статье американского издания The Washington Post.
По словам обозревателей, Североатлантический альянс использует Анкару для обеспечения безопасности от Ирана. Плюс ко всему сотрудничество с Турцией позволяет закрывать большую часть акватории Черного моря, поэтому решение страны по расширению НАТО крайне важно.
«Президент России Владимир Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась вступать в состав Североатлантического альянса раньше Швеции.