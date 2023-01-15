Журналисты вспомнили, почему Агутина и Варум неоднократно подозревали в разводе

Знаменитости официально поженились в 2000 году. Через семь лет после свадьбы супругов впервые заподозрили в разводе. Тогда причиной слухов стал рассказ артистов о быте: Агутин и Варум спали дома в отдельных кроватях, а на гастролях селились в разных номерах. Впоследствии композитор пояснил, что может спать только в очень холодной и темной комнате с открытыми окнами, а певица выдерживает в таких условиях от силы 15 минут.