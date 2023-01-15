Журналисты вспомнили, почему Агутина и Варум неоднократно подозревали в разводе

Певца и композитора Леонида Агутина и певицу Анжелику Варум неоднократно подозревали в разводе. Журналисты вспомнили ситуации, из-за которых появлялись слухи о распаде звездного брака.
Знаменитости официально поженились в 2000 году. Через семь лет после свадьбы супругов впервые заподозрили в разводе. Тогда причиной слухов стал рассказ артистов о быте: Агутин и Варум спали дома в отдельных кроватях, а на гастролях селились в разных номерах. Впоследствии композитор пояснил, что может спать только в очень холодной и темной комнате с открытыми окнами, а певица выдерживает в таких условиях от силы 15 минут.
В 2011 году вокруг супругов разгорелся куда более серьезный скандал. Тогда Агутин выпил с друзьями в Юрмале на закрытии «Новой волны» и поцеловался с брюнеткой, пока Варум отдыхала в отеле. При этом поцелуй певца с другой сняли на видео. По словам композитора, тогда в его браке действительно были серьезные проблемы.
«Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — делился артист с журналистом Юрием Костиным.
Новые слухи о расставании звездной пары распространились в 2018 году. Тогда Агутин стал наставником Элины Чаги на шоу «Голос». По фото, на котором композитор стоял слишком близко к подопечной, поклонники решили, что музыкант закрутил роман с молодой артисткой. Варум же только подгорела слухи, опубликовав в соцсетях стихотворение со строкой «Ухожу навсегда, собираю пожитки», пишет «СтарХит».
Поводом для недавних сплетен о разводе звездной пары стала песня Агутина, выпущенная в коллаборации с Сашей Ли и группой «3333». В композиции есть строки «Это последний трек о тебе. Я запираю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала». Композитор не опровергал сплетни прямо, но сделал репост с фанатского канала в Telegram, в котором возмущались слухами о разводе.