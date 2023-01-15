В Болгарии предложили передать ВСУ животных из зоопарка вместо танков Leopard

Другой житель Болгарии отметил, что Украина попала в западную финансовую кабалу и никогда не сможет рассчитаться по военным кредитам. Аудитория издания «Факти» отметила, что полученные ВСУ западные танки в любом случае превратятся в металлолом и не изменят ход боевых действий на Украине.