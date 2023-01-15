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В Болгарии предложили передать ВСУ животных из зоопарка вместо танков Leopard

Армия
В Болгарии предложили передать ВСУ животных из зоопарка вместо танков Leopard

Жители Болгарии возмутились требованиями украинских властей о поставках странами НАТО тяжелой бронетехники ВСУ и предложили собственные, неожиданные и ироничные варианты таковой военной помощи.

Представители киевского режима могли бы забрать животных из болгарских зоопарков вместо получения танков Leopard, заявил один из читателей издания «Факти».

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!» — сообщил один из пользователей Сети.

Другой житель Болгарии отметил, что Украина попала в западную финансовую кабалу и никогда не сможет рассчитаться по военным кредитам. Аудитория издания «Факти» отметила, что полученные ВСУ западные танки в любом случае превратятся в металлолом и не изменят ход боевых действий на Украине.
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